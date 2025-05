VIDEO JA GALERII President Kaljulaid väisas Euroopa päeval Kuressaare Nooruse kooli

Kaljulaidi sõnul on Euroopa päev hea võimalus meenutada, miks kuulume Euroopa Liitu, milliseid väärtusi see esindab ning millised on kolm märksõna, mida noorel on oluline teada – euro, Schengen ja Erasmus. Kersti Kaljulaid rõhutas, et oluline on mõista, kuidas on Euroopa Liit lepinguid sõlmides loonud Eesti-sugustele väikestele riikidele rohkem ruumi iseseisvuseks. "Olgugi et riigid on suuruselt ja rahvaarvult väga erinevad, on kõigile antud võrdselt üks hääl. Ei ole vahet, kas riigis elab kuus miljonit või miljon inimest. Kui peaministrid kogunevad otsuseid langetama, on kõigil üks hääl. See näitab Euroopa väärtusi, kus väikestesse riikidesse suhtutakse lugupidavalt ja solidaarselt," rääkis Kaljulaid.