Incap toob e-spordi maailma tipptegijad tulevikutalentidega ühele areenile

Incapi presidendi ja turniiri ellukutsuja Otto Puki sõnul on algatuse eesmärk äratada noorte huvi tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonnas töötamise vastu. „Oluline on mõelda tulevikule ja olla seal, kus on noored. E-sport on koostööl põhinev tempokas ja strateegiline võistlusvorm, mis arendab inseneeria ja elektroonikatootmise valdkonnas olulisi oskusi. “Incap Legends” turniir on meie viis noorteni jõuda ja pakkuda neile silda mängumaailmast tehnoloogiasektorisse,“ selgitas Pukk.