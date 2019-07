Moskva andis heliseva teatepulga üle Zagrebile

Zagrebi teatri itaallasest muusikajuht Marcello Mottadelli tõdes, et välismaal itaalia ooperiklassikat juhatades tunneb ta end kultuurisaadikuna, aga kodumaal dirigeerides tunneb end nii väikese ja tähtsusetu teenrina. Mottadelli jaoks, kes muide elab Como järve ääres ja kelle naabriks on filmistaar George Clooney, on Eesti ja Saaremaa huvitav väljakutse, mille nimel teater on juba mõnda aega ettevalmistusi teinud.

Huvitav on kindlasti Gioachino Rossini ooper "La donna del lago" (Järvenaine), mille lavastaja ja üks peaosaline on kuulus Horvaatia kontratenor Max Emanuel Cenčić. Partii on algupäraselt kirjutatud metsosopranile ning meesterahvas astub selles üles esmakordselt. Mottadelli märkis ära ka Gaetano Donizetti ooperi "Lucia di Lammermoor", mille lavastab legendaarne Itaalia lavastaja ja teatrikunstnik, 89-aastane Pier Luigi Pizzi.

Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro ütles, et Saaremaa ooperipäevad on Eesti festivalide reas väga tähtsal kohal. Ja jutud ooperipäevade Haapsallu kolimisest võib rahulikult ära unustada. Ta lisas, et festivali ettevalmistamisel tehakse ideede tasandil eeltööd viie ja konkreetsete plaanidega kolme aasta perspektiivis. Seepärast on näiteks eilsest Saaremaal külas 2021. aasta ooperipäevade peaesineja nn luurerühm, mis tutvub festivali korralduse ja tehniliste võimalustega.

Tänavuste ooperipäevade kulminatsiooniks on kindlasti Moskva Helikon Opera lavastuse "Mister Georg Ots" esietendus. Ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk nentis, et Eesti Kontserdi inimesed on lugenud küll etenduse libretot, kuid mismoodi kogu tervik välja nägema hakkab, selgub alles esietendusel.

Helikon Opera kunstiline juht Dmitri Bertman ütles, et Georg Ots elas oma tohutu populaarsuse juures otsekui maski taga ja oli tegelikkuses väga üksildane inimene.

"Meie etenduses osalevad suurepärased artistid Eestist ja loomulikult Venemaalt, koor laulab eesti keeles ja etenduses kuuleb ka Georg Otsa enda häält," avaldas Bertman.