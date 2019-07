Saaremaalt teatati esmakordselt ohtlikust võõrliigist

Keskkonnaamet sai esmaspäeval esimest korda teate vereva lemmaltsa (Impatiens glandulifera) leidmisest Saaremaal. Sõrve poolsaarelt Lõu külast tulnud teade on keskkonnaameti Lääne regiooni looduskaitse juhtivspetsialisti Kadri Hänni sõnul tõepoolest esimene teade Saare- ja Muhumaalt. “Arvestades kuivõrd kiiresti see liik levib, ei ole see kindlasti ainus leiukoht Saare maakonnas,” ütles Hänni.