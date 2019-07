Saaremaa muuseum vajab abi masinapargi uuendamisel

Teisipäevast seisab ooperitelkide juures väsinud murutraktor, mille juures asuv stend kutsub muuseumi rahaliselt toetama. Sihtasutuse Saaremaa Muuseum juhatuse liige Rita Valge ütles, et sellises olukorras masinaid on kokku kolm, lisaks veel ligi 30-aaastane veok, mille kohta viimatisel ülevaatusel öeldi, et tuleval aastal pole enam mõtet tulla. "Nad on vanad ja oma töö ära teinud. Aga meie jaoks on sellised uued masinad kallid," lausus ta.