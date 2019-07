Saaremaa vald soovib ümber ehitada olematut sadamat

Madis Kallas selgitas vastuseks Saarso arupärimisele, et Abaja sadama rajamine on raiutud Kihelkonna eelarvestrateegiasse, arengukavasse ja muudesse dokumentidesse. “Abaja sadamat on Kihelkonna valla elanikud pidanud läbi Kihelkonna vallavolikogu piisava tähtsusega sadamaks,” teatas Kallas. “Saaremaa vald saab oma esimesel tegutsemisaastal lähtuda ühe piirkonna arengut planeerides eelkõige nendest samadest arengudokumentidest.”

Ta lisas, et kui kohalik kogukond soovib piirkonda oluliselt paremaid merele pääsemise tingimusi, tuleks need ka luua. Siiski oli opositsiooni kisast nii palju kasu, et vallavalitsus kärpis 2018. aasta eelarves Abaja sadama ehituse kulusid 65 000 euro võrra. Plaan oli küsida veelgi rohkem raha toetusena kalandusfondist.

Seda eelmise aasta aprillis tehtigi. 25. aprillil esitas vallavalitsus Abaja sadama ehitusloa taotluse, mis oli samuti oluline dokument taotlusedokumentide juures. PRIA aga raha ei andnud. Kui vallavalitsus tegi uue projekti, jäi toetuseta seegi. Seejärel lõpetas vald mullu juunis lepingu Kuressaare Ehitusega, makstes leppetrahviks 10 000 eurot.

“Leping lõpetati vaid sellepärast, et opositsioon ja revisjonikomisjon tegid tubli töö ja tõid välja, et Raimu Aardam Kihelkonna vallavanemana on peale uue vallavolikogu valimisi, ületades volitusi, sõlminud ehituslepingu, omamata ei Kihelkonna vallavolikogu ega ühinemislepingujärgselt teiste volikogude luba,” märkis toona vallavolinik ja revisjonikomisjoni esimees Mart Maastik.

Kadus registrist

Aasta möödus ja vallavalitsus esitas Saarte Kalanduse kaudu PRIAle uue taotluse. Eitav vastus laekus eelmisel nädalal. PRIA leiab, et Abaja sadamale ei peaks raha andma, kuna seal pole tegelikku reaalset kalapüüki ega sadamat. Tagatipuks pole Abaja üldse sadamaregistris.

Saaremaa vallavalitsuse kodulehel on Abaja küll sadamate nimekirjas märkega “ehitamisel”, kuid link veeteede ameti sadamaregistrisse ei vii kuhugi. Veeteede ameti välissuhete juht Tarmo Ots selgitas Saarte Häälele, et vallavalitsus palus 20. mail peatada elektroonilises registris sadama avalik kasutus. Palve põhjendust soovitas Ots küsida vallavalitsuselt. Taavi Sink vallavalitsuse kommunikatsiooniosakonnast aga selgitas, et ettepanek tuli siiski VTA-lt: “Veeteede Amet esitas Saaremaa Vallavalitsusele ettepaneku märkida Abaja sadam elektroonilises sadamaregistris ajutiselt, kuni valmimiseni või mingiks perioodiks, mitteavalikuks. Ettepaneku põhjuseks toodi registriandmete korrastamine.”