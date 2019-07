Kungla sadamas surevad kajakapojad

Kummaline ja ühtaegu erakordne paistis kajakapoegade suremine ka Kungla sadamas suvitavatele soomlastele. "Osa linnupoegi kõigepealt lonkab, jääb siis muruplatsile ja järgmine päev on nad surnud," kirjeldas Soomest külla tulnud Saaremaa päritolu naine. Osa lindudest sureb aga üldse ilma nähtava põhjuseta. Naise sõnul on ta palju erinevates randades ringi käinud ja teinud seda ka lindude pesitsusajal, ent surevaid linnupoegi pole varem näinud. "Et päeva jooksul sureb mitu lindu, see on minu jaoks ikkagi midagi erakordset," tõdes naine, kes oli kahe sadamas viibitud päeva jooksul kohanud vähemalt kuute surnud linnupoega.