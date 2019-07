Toomas Luhats tegi suvise sutsaka Kadi raadios

Eile, pärast oma teist sutsakat kohalikus raadios tunnistas Toomas Luhats, et juba nii lühikese aja järel on tal siit kurb lahkuda. “Aga mul juba on tunne, et äkki järgmisel suvel saaks teha midagi uuesti. Ma ei plaani võõraks jääda,” kinnitas ta. “Kadi raadio on lihtsalt nii sümpaatne. Kui mandrilt tuled, siis pole varianti, et see sulle ei meeldi, Kadi on nii teistmoodi, juba muusikavalik on natuke teine, kuid samas saarele nii omane ja õige.”