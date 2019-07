"Palju sõltub ka kala suurusest," märgib ta. "Paljud küsivad, mis kala on kõige parem, aga eks see on iga inimese enda eelistus, mis talle kõige paremini sobib. Lõhelistega on nii, et mida suurem kala, seda rasvasem ta on ja seda parem on maitse. Kõige mõistlikum on grillida 2–3 kg kaaluvat kala ja kui seda õigesti teha, siis on ta väga magus. Valmistamine ja maitsestamine käib juba enese tunde järgi."