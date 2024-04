KOIT VOOJÄRV Kas noorus on hukas? Kindlasti mitte!

Tihtipeale olen kuulnud üldistust, et noored on hukas. Vahest on see nii sellepärast, et olenemata oma nooruslikkusest saan ma kohe vanaisaks ega saa end mitte mingil viisil nooreks pidada. Küll aga on mul hea tõdeda, et päris elu ei tugine eelpool mainitud üldistusel. Päriselt noored, Saaremaa gümnasistid vaatavad ja näevad maailma hoopis teisiti.