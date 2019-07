Saaremaa Kapal võimutsesid lätlased

22 kabetaja osavõtul toimunud turniiri kolmikvõit läks Lätimaale Bauskasse, kui esikoha sai 21 punktiga Guntars Purvinš, kes edestas Zigmars Rumbenieksi 19 ja Talivaldis Rumitist 19 punkti.

11 korda turniiril osalenud ja viiendat korda võitnud Guntars Purvinš ütles, et talle Saaremaal meeldib ja Bauska esindusega on harjutud siin käima. “Meil on Kuressaares palju sõpru ja tuttavaid ees ootamas,” rääkis ta.

“Tänavune turniir kulges minu jaoks edukalt, sain kohe algusest liidripositsiooni ja suutsin seda lõpuni hoida. Viimased partiid võtsin juba rahulikumalt, kuigi siin oli ka partiisid, kus oleks võinud paremini mängida. Ideaalset turniiri on raske teha, aga üldiselt tuli välja. Konkurents oli ka täiesti piisav.”

Guntars Purvinš ei osanud hinnata, kui oluline see võit tema jaoks oli, kuid märkis, et võita on alati meeldiv. “Kindlasti tulen siia veel mängima,” lausus ta. “Samas on alati raske tiitlit kaitsta. Esimene kord, kui võidad, keegi sind ei tea, edaspidi juba kõik tahavad tõsiselt vastu mängida. Raskeim võit oli siin kahetuhandete algul, kui mängiti sajaruudulist kabet.”

Saarlastest sai Rein Kirst 11 punktiga 14.–15., Jaan Truu 10 punktiga 18. ja Ivar Truu 9 punktiga 19. koha. Naistest olid kolm paremat Ksenija Aleksejeva ja Ljudmila Petrova Sankt-Peterburist ja Valda Meire Bauskast. Võistkondlikus arvestuses olid kolm paremat Bauska, Bauska 2 Lätist ja SPbSUITD Venemaalt.

Peakorraldaja Jaan Truu ütles, et eelmise aastaga võrreldes oli seekord viis mängijat rohkem, kuigi saarlasi oli vaid kolm. “Ma ei näe, et meid oleks võinud rohkem olla, sest siin on taset ka vaja, et mitte peksupoisiks jääda,” märkis ta.