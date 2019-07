JUHTKIRI: Tagaõued uuesti avatuks

Nüüd ongi riik andnud teada, et otsib võimalusi tuuleparkide ehitamisele seatud piirangute leevendamiseks. Kui selle kõrvale panna ärimeeste huvi püstitada tuulikuid ja tuuleparke just neile sobivates paikades, oleme omamoodi Pandora laeka avamise veerel. Kas kohalikud kogukonnad on suutelised sealt välja paiskuva alla neelama? Nii, et kogukonna huvid ja elukeskkond on küllaldaselt kaitstud?