Saaremaad tabas eterniidiuputus

Suured mahutid täitusid nii kiiresti, et algselt planeeritud 200 tonnile pani vald veel 200 juurde ning oli lõpuks sunnitud jäätmete tasuta vastuvõttu piirama. Nii näiteks said Salme ja Iide inimesed eile eterniiti ära anda vaid ühe suure konteineri jagu.

Noored vahetavad katuseid

Saarte Häälega vestelnud eterniiditoojad nimetasid materjali päritoluks erinevaid paiku. Näiteks Salme mees Sulev Ait ütles, et tegelikult on tema katusevahetusest saadud eterniidi juba varem Kudjape jäätmehoidlasse viinud. Aiakäruga eile toodud jupid olid viimased jäägid.

Keskranna mees Igor Prošin oli eterniiti kasutanud küttepuude ladustamisel, oli teine veel naabrimehe käest võetud. Nüüd plaanis ta viia selle linna, kuid kuulnud, et Salmel tuleb tasuta äraandmine, oli tema ka kohal. Prošin märkis, et ega selle hoidmine kodus pole ikka õige asi. "Koduõu ka ju loodus," arvas kärutäie kraami toonud mees.

Nii mõnegi kinnitusel on palju sedasorti materjali tulnud sellest, et aastakümneid tagasi eterniitkatuse saanud hoonete omanikud on vanaks jäänud ja noored elamise üle võtnud. Kohe hakatakse maja kõpitsema ja pannakse ka uus katus. Kuna ehitusjäätmete äraandmine on aga üsna kallis (Kudjape hinnakirja järgi näiteks 168 eurot tonn), siis jäetakse tahvlid tihti ka õue peale seisma. Nüüdse tasuta andmisega püütakse kraamist lahti saada.