Saare murde eripärad on uppumas ühiskeelde

Olukorras, kus regionaalsed keelelised eripärad vähenevad, uuris Põld Lääne-Saaremaa kõnepruugi elujõulisust eripärase peenendussüsteemi näitel. Ta salvestas 10 mehe ja 17 naise kõnenäiteid vanustes 18–80 ja jagas nad vanusegruppidesse (I grupp 18–30 aastased; II grupp 47–59 aastased; III grupp 63–80 aastased). Kõnelejad olid pärit Kihelkonnalt, Kuressaarest ja Kärlalt.

Uurimus näitab, et 40-aastaste ja vanemate kõnelejate seas on Saaremaale iseloomulik palatalisatsioonisüsteem enamikul juhtudest säilinud, kuid noorte seas on see taandumas. Huvitav tendents on ka see, et vähemasti uuritud 60-aastaste ja vanemate kõnelejate hulgas on saarepärane hääldusviis samuti taandumas.

CUM LAUDE: Värske magister Enel Põld ja keeleteadlane Johann Voldemar Veski. FOTO: Erakogu

Samas keskmises vanusegrupis oli peenendussüsteem hästi säilinud, mis lubab loota, et vanemad kõnelejad annavad või on juba andnud selle edasi ka oma lastele. Positiivne tulemus oli ka see, et leidus veel kõnelejaid, kes peenendavad oma kõnes r-i, mis on unikaalne kogu maailmas.

Eneli Põld ütles Saarte Häälele, et uuris palatalisatsiooni juba oma bakalaureusetöös. "Kuna seda uurimistööd tehes hakkas mind foneetika huvitama ja palatalisatsiooni uurimisega oli juba algust tehtud, otsustasin teemat veidi kitsendada ja uurida just Saaremaa palatalisatsioonisüsteemi, sest olen ise saarlane," rääkis ta.

Põld märkis, et teadaolevalt erineb Saaremaa palatalisatsioonisüsteem mandri keele omast selle poolest, et i-tüvelistes sõnades nominatiivis palatalisatsioon puudub. "Teema on oluline selle poolest, et Saaremaa keelt ei ole kunagi varem akustiliselt uuritud, seega oli tegemist selles vallas esimese uurimusega," sõnas ta.

Saaremaal kõneldavat keelt üritatakse säilitada ja selle hetkeolukorda fikseerida. 2011. aastast on veebis kättesaadav Muhu murde e-sõnastik. 2017. aastal ilmus "Sörulase aabits", mida kasutatakse lasteaedades ja mida saavad kasutada õppimiseks ka täiskasvanud. Praegu on MTÜ Keelekajal käsil Saare murde õpik ning Eesti keele instituudi ja Tartu ülikooli koostööprojektina on valmimas ka Saare murdesõnastik.