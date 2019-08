Nasva jõesadam saab konsoolkraana

Uue kraana pakkumuse maksumuseks on üle 59 000 euro. MTÜ Nasva Jõesadam juhatuse liige Mihkel Undrest rääkis Saarte Häälele, et praegu on kalurite sadamas vana veneaegne kraana, mis tema sõnul üsna kehvas seisukorras on. “Kaasaegse kraana vundament valmis tegelikult juba paar aastat tagasi ühe projekti raames. Nüüd järgmise etapina saab sinna konsoolkraana,” sõnas Undrest.

Konsoolkraanat kasutatakse lokaalsete tõsteprobleemide lahendamiseks. Nasva jõesadamas on kraana kasutusel eelkõige paatide väljatõstmisel. “Me oleme harjunud, et auto sõidab kraanaga kohale, aga too uus konsoolkraana on ühe jala peal kogu aeg paigas. Suur toru tuleb vundamendi küljest, mille küljest omakorda tuleb nool ja see pöörleb 360 kraadi,” selgitas Undrest.

Nasva kaluri Tiit Kuuse sõnul on uus kraana kindlasti kalameestele abiks. “Vanale kraanale tegime ausalt öeldes talvel kapitaalremonti, aga kui uus kraana on töökorras, on temast muidugi tolku,” rääkis Kuusk. Tema sõnul uus kraana aga suuri paate ei tõsta ja selle jaoks jääb alles praegu sadamas kasutusel olev variant.