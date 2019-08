Saaremaa vanimast lasteaiast sai nüüd ka parim

Kuressaare Pargi lasteaia uuendamine kestis veidi rohkem kui aasta, vahepeal pidid ehitustööd kajakapoegade kasvamise tõttu suisa seisma jääma. Oma rahulolu Maagi aia nimelises kohas asuva hoonega kinnitasid eile kõik asjaosalised.

Lasteaia direktori Kai Jürlau sõnul on tal hea meel, et lasteaia uuendamisest kasvas välja täiesti uus maja. Ta märkis, et nüüd on vaja ka lasteaia kollektiivil uue majaga tuttavaks saada. Palju aega selleks pole, sest juba esmaspäeval avab lasteaed uksed. Uude Lasteaia tänava majja tuleb 50 last ning lisaks ka asenduspinnale osa Tuulte Roosi lasteaia lapsi, kelle maja juba varsti uuendamisele läheb.

Vallavanem Madis Kallas ütles avamisel sõna võttes, et kui seni kandis Pargi lasteaed auga valla vanima lasteaia nime, siis nüüd võib see tema hinnangul kanda ka Saaremaa parima lasteaia tiitlit. Kallas märkis, et hoone algne projekt sai ehituse käigus muudetud, kuid see on tavapärane praktika. Vallavanem märkis ära ka selle, kuidas lasteaed valmis õigeks ajaks vaatamata erinevatele arvamustele, et sellega läheb keeruliseks.

Direktor Kai Jürlau ütles, et haruldane oli see, kuidas lasteaia esindust kaasati ehitustöödesse ning küsiti nõu. Nii sai lasteaed paljuski ka spetsialistide nägu.

Pargi lasteaeda ehitasid projekteerimis- ja ehitustööde hankel ühispakkumise teinud Tesman Ehitus OÜ, AS Level, AS Tesman ja Ösel Projekt OÜ. Mullu 7. mail sõlmitud töövõtulepingu maksumus käibemaksuta on kokku 3 515 434 eurot ja 45 senti. Arhitektid olid büroost Karisma Arhitektid.