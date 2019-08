OLIVER LIIDEMANN: Miks autoga inimeste vahel ukerdada?

Kuid sellega on ka väike mure, mida olen isegi kohanud: kui autoga sealt läbi sõita, siis ei saa täpselt aru, kus on sõidurada ning kas ikka peaks sealt läbi sõitma või minema hoopis kõrvaltänavalt.

Peale ühte sellist läbisõitu olengi ise kasutanud teisi kõrvaltänavaid, sest milleks seal inimeste keskel ukerdada, kui see väljak ongi tegelikult inimestele loodud, mitte raudruunadele! Inimestelt inimestele peaks olema ka raekoja platsi mõte.

Kui nüüd tuua paralleele Tallinna kesklinnaga, siis seal on autod lubatud kella 6–10 ajal hommikul, et kaubad saaks toodud ja ülejäänud ajal on suletud või vaid erilubadega ja tänavad inimeste päralt. Sama tuleks mõelda ka siin Kuressaare raekoja platsi puhul, et kaaluda keskväljakule ajalist piirangut kasvõi samuti kella 6–10 vahel hommikul vaid autode läbipääs ja seda 1. maist kuni septembri lõpuni, kui Kuressaares on kõige rohkem inimesi, nii omad kui sise- ja välisturistid.

Aga kui linn on juba läinud seda teed, et on loodud väljak inimestele, tuleks ka lõpuni minna, mitte nüüd poolel teel seisma jääda.”

Praegu sinna äärde paigaldatud munakivid ja nende otsas asuvad raudpostid ei ole ilusad, vaid rikuvad selle kauni platsi ääre ja seda vaid selleks, et raudmasinad saaks sealt läbi sõita. Aga kui linn on juba läinud seda teed, et on loodud väljak inimestele, tuleks ka lõpuni minna, mitte nüüd poolel teel seisma jääda. Jah, alguses on muutus võib-olla raske, aga võõrad võtavad kiirelt omaks ja ka omad harjuvad aasta-kahega ning siis küsivad hiljem, et kas tõesti sai siit kunagi läbi sõita!

Ning sama peaks ka kaaluma tänava pikendusega, mis saab munakivitee, et kas kiirus peab seal olema 50, 40, 30 või hoopis 20 km/h, sest kui soojal ajal istuda terrassil, siis kes see tahab, et sinust mööda vuhiseb masin ja pealegi tossav pealekauba. Võib-olla tuleb ka siin kaaluda piiranguid ja samuti mõelda, et seda saab kasutada teatud kellaaegadel ja kuudel eripiirangutel.