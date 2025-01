Katastroof Californias Santa Ana tuuled tõid kaasa hävingu

"Sellised põlengud nagu viimase nädala jooksul Californias, on paraku meie tulevik. Kliima on muutunud ja see, mida võis enne pidada ekstreemseks, on nüüdsel ajal aina tavapärasem," kirjutab Sõrve juurtega Edgar Kaskla, California ülikooli politoloogiaosakonna õppejõud.