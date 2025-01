Vastukaja Küll kärss kärnas, küll maa külmunud

Minul Vaiveres elava kliendina on prügivedajaga probleeme olnud korduvalt. Suvel viriseti, et auto ei saa ringi keerata. Kui saatsin pildid, siis ikkagi sai – järelikult oli otsitud põhjus. Siis oli häda, et puude oksad on ees. Taas saatsin pildid ja hakati prügi vedama. Nüüd 3. ja 7. jaanuaril ei viidud prügi ära selle põhjendusega, et tee on pehme. Mina saan oma tagaveolise BMW-ga probleemideta ligi ja nemad mitte?!