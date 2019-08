Rallisõbrad kogunevad üle aastate jälle Karujärvele

Kuigi ürituse toimumiskoht ja suunitlus on sama, ei ole suvepäevade eestvedaja, rallisõitja Henri Franke oma sõnul sugugi kindel, kuidas nostalgiline kokkusaamine nüüd taaselustub. “Üheksakümnendatel võtsin ka ise suvepäevadest osa ja mäletan, et oli väga meeleolukas. Sealt on see üritus mulle hinge jäänud ja ma mõtlesin proovida asja uuesti käima tõmmata. Muidugi on Karujärve omaette tore koht ja see üritus võiks olla rallirahvale mõnus lõõgastus,” rääkis Franke.

“Rallisportlased väljaspool võistlusi nõnda väga kokku ei saagi, aasta lõpus toimub küll suur auhinnagala, aga ülejäänud aja toimetab iga mees oma võidusõidu asjadega. Suvepäevade teema on just see, et autod jäetakse koju ning tehakse koos sõprade ja perega Saaremaal üks suvine oleng,” rääkis korraldaja. Franke sõnul on praegu suvepäevade taaselustamiseks ideaalne aeg, sest tänu saarlasest rallitähele Ott Tänakule on tegemist vaat et kõige menukama spordialaga Eestis.