Muhu eakad ootavad lauamänge

Siiski oli laua ümber kümmekond rõõmsat eakat, kes koos Kariniga põnevat mängu nautisid. Doomino on hooldekodu asunike seas üsna populaarne mäng, aga Muhu hooldekodu juhataja Aino Rummeli sõnul on üllatav, et paljud on ka kaardimängu üles võtnud.