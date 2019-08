KÜLALOOD: Sõrve naine saatis sõjameeste hinged Maalt minema

Et Maantee külla bussid ei liigu, peab liiklusvahend endal olema, aga Virve on olukorraga harjunud. Ostab nädalaks ette leivad-saiad, suhkru-, soola- ja jahukotid on soetatud mõistagi suurema varuga. Virve peab kitsi ja lambaid ning kaebab hirvepulli peale, kes käib aias kapsaid ja maasikalehti söömas ja kahjustab õuna- ja pirnipuid.