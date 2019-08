Nasval avab päevaks uksed 11 lestakohvikut

Nasva alevikuvanem Piret Kuldsaar kinnitas Kadi raadiole antud intervjuus, et kohvikud on eripalgelised, igas kohas pakutakse midagi omapärast ning puudust pole ka meelelahutusest. “Lesta-nimi kohvikutepäeva ees ei tähenda, et meil ainult kalatoidud oleksid,” rääkis Kuldsaar. “On ka muud maitsvat. Lesta-nimi tuleb lihtsalt kaluriküla ajaloost.”