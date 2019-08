Ehtne rauast kiiver jäi varganäole näppu Tallinna tänaval, kus see keskuse ees juba mõnda aega reklaamina on olnud. Archebaldi omaniku Argo Kirsi sõnul on kiiver omajagu raske. Keskus on väga tänulik igasuguse info eest, kui keegi nägi öösel sellist kiivrit kellegi käes või teab selle praegust asukohta.