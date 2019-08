80-aastased vilistlased kohtusid taas

“Meie lennu kahe klassi peale olin mina ainus, kes keskkooli ajal päev päeva järel pidas isiklikku päevikut. Kui kõik see, mida me peame tsiviliseeritud ühiskonnas varjatuks või privaatseks sfääriks, välja arvata – mida on päevikus küll õige vähe –, siis on ilmselt kõik kirjapandu niisugune aus ja aval ning varjamatu. Sel kombel on see ajalooline dokument enam kui poole sajandi tagustest sündmustest,” märkis Ülo Tuulik 11 aastat tagasi.