"See vana kindlus on Kuressaare linna tähtsam osa, tema pea osa ja seepärast on rahvas hakanud teda hüüdma linnapeaks," kirjutas Palk sissejuhatuseks. Leheloost selgub, et endistel aegadel pole tema kohta eesti keeles teist nime kasutatudki. "Vana kindluse nimi võeti hiljem tarvitusele, kuid praegugi tarvitatakse meelsamini "linnapea" nimetust,” kirjutas Meie Maa.