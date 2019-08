Suurjäätmeid saab tasuta ära anda

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holmi sõnul võetakse Saaremaa elanikelt tasuta vastu kodumajapidamiste vana mööblit.

"Need on näiteks voodid, madratsid, kardinapuud, vaibad, kraanikausid, WC-potid, lapsevankrid, dušikabiinid jne. Vastu ei võeta seekord ehitusjäätmeid ehk uksi-aknaid pole mõtet tuua. Samuti ei võeta vastu rehve, muid sõidukite osi ja elektroonikajäätmeid," selgitas Holm.

Kogumisringil pannakse rõhku maapiirkondadele, sest seal elavatel inimestel on keerulisem oma suuri jäätmeid ära anda. "Tuleme inimestele vastu ja aitame neid nende problemaatiliste jäätmetega, et need ei jõuaks lõpuks metsa alla või lõkkesse," rääkis Holm.

Tema sõnutsi on hankeleping praegu sõlmimisel ning info kogumisauto liikumise kuupäevade, kellaaegade ja peatumiskohtade kohta pannakse üles valla kodulehele. Ettevõtetelt suurjäätmeid vastu ei võeta. Kuna jäätmetele on mahupiirang inimese kohta kolm kuupmeetrit, siis tuleb näiteks korterühistutel panna kaasa inimeste nimekiri, et kindlustada piirangu järgimist. Selleks on kohapeal vastuvõtja, kes mahupiirangut kontrollib.