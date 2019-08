Virge Pihel ja Anti Toplaan haigla nõukogudesse

Ettepanekud tegi vallale suve algul valimisliit Saarlane. Valimisliidu esimees Vello Runthal ütles toona, et mingeid tõsiseid põhjusi nõukogu liikmete väljavahetamise taga ei ole, kuid valimisliidu koosolek pidas vangerdusi vajalikuks.

Haigla nõukogus Saarlast esindanud valimisliidu endine juht Gert Üprus astus nimelt vahepeal Keskerakonda. Ludvik Mõtlepa nõukogust tagasikutsumise põhjusena tõi ta tookord asjaolu, et vallavolikogu liikmest Mõtlepast on vahepeal saanud valla palgal olev ehitusspetsialist. Toplaan sobivat aga soojafirma nõukokku igati, kuna on linnakodaniku komisjoni esimehena ja vaimulikuna elu ja oludega hästi kursis.