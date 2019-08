Saaremaa tüdruku kosmiline teekond

Talvi kõneleb oma loomingust kui teadusest, vahendas Postimees. "Need ülikonnad aitavad aktiveerida skeletilihaseid ja neid luid, kus on põhiline luumineraali kadu; see rõivas aitab kehale tagasi panna raskust, mis tal on Maa peal seistes," selgitas ta.

Anna Talvi ei olegi tavapärane moelooja. Tal on küll moekunstniku magistri diplom Londoni Royal College of Artist, kuid tema loomemaad on maavälised, moe- ja kõrgteaduse ristumisteedel.

Augustis asus Talvi tööle Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA), et mitte visandada, vaid just teaduslikult välja töötada rõivaid, milles esimesed kosmoseturistid, kes juba lähiajal orbiidile ja varsti ka Marsile siirduvad, end hästi ja samas moekalt tunneksid.

"Olen Saaremaa tüdruk," tutvustas Talvi end. "Väiksest peale tegin ratsasporti. Mu vanemad on bioloogid (Tiina ja Tõnu Talvi – toim), vend arst. Ise olen natuke… no mul tuleb kuskilt kosmosest palju hulle ideid. Olengi ühendanud teaduse ja disaini."

Koolis oli ta tugev pigem reaalainetes, mitte humanitaarias. "Õppisin matt-füssi, Saaremaa ühisgümnaasiumis reaalainete suunal," rääkis ta. Edasi oli põgusalt Tartu ülikooli majandustudeng, bakalaureusekraadi sai aga Taanist VIA University College’ist.

Kolm aastat tagasi pälvis Talvi 2300 euro suuruse riikliku kultuuristipendiumi õpinguteks Londonis. Need lõppesid mullu uurimistööga "An Optimal Set of Exo.membranes for Prolonged Stay in Microgravity Environments". Ta vabandas, et tõlge tuleb ilmselt nagu "saarlasel, kes teeb seda marslasele," – "Optimaalsest eksomembraanide komplektist pikaajaliseks mikrogravitatsiooniga keskkondades viibimiseks". Lahti seletatult: rõivastest, millega oleks hea, tervislik ja mugav kosmosesse sõita. Just neid hakkabki ta ESA-s kujundama.