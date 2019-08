Haigla sai sepatöö kogemusega massööri

Massöör Gunnar Vares lähtub oma sõnul kogemusest ja põhimõttest, et tavameditsiin võiks töötada koos Hiina meditsiiniga ning just sellest ta oma praktikas ka juhindub. Massööriametini jõudis ta aga hoopis oma varasema sepaameti tõttu ning see põhjus ei olnud kaugeltki valutu.

Nimelt õnnestus Varesel esimese sepatööaasta jooksul selg nii hullusti paigast ära tõsta, et taastumiseks pidi ta pikka aega haiglas viibima. Sellest sai alguse huvi massaaži vastu ning sellest teemast haaratuna läbis ta mitmeid koolitusi ja õppis nii klassikalist kui ka Tai massaaži. Kuid just tuntud Hiina meditsiini propageerija dr Rene Bürkland oli see, tänu kellele sai terve Varese pere mitmeid kordi oma tõsistele tervisemuredele leevendust ning see kogemus avas ta silmad ka Hiina meditsiinile.

Praeguseks on Gunnar Vares töötanud patsientidega firmades, kus tulenevalt spetsiifikast on põhirõhk lõõgastaval massaažil. "Nende aastatega olen kogenud seda, et alates teatud vanusest vajavad inimesed rohkem kui lihtsalt lõõgastavat massaaži. Olen läbitud kursuste ja praktika jooksul omandanud oskusi, mis võivad toetada patsiendi ravi ja taastumist, ning läbi selle tõsta tema elukvaliteeti," rääkis Vares.

Ta on omandanud dermo-neuromodulatsiooni tehnika, mis põhineb kindlasuunalistel närvikanalite venitustel. Vares märkis, et see on olnud suureks abiks selja- ja kaelavaevuste ning karpaalkanali sündroomi korral.

"Olen saanud häid tulemusi ka akupressuuri tehnika kasutamisel lihaspingete leevendamiseks. Leian samuti, et haiguste ennetamisel ja taastusravis on oluline koht energeetilisel võimlemisel Qigong´il, mida ka ise praktiseerin ja mis lääne meditsiini järgi põhineb suhteliselt suures osas närvikanalite venitamisel."