Prii sõit tõi bussidesse juurde 100 000 reisijat

FOTO: SH

Tänavu esimesel poolaastal on maakonna- ja linnaliinidel reisijaid olnud 344 583, mis on mullu sama ajaga võrreldes 103 688 inimese võrra ehk 30% rohkem. Läbitud liinikilomeetrite hulk on samas kasvanud 10 protsenti.

Saaremaa vallavalitsuse transpordinõunik Karl Tiitson märkis, et ühistransport peab muutuma paindlikumaks ja nutikamaks ehk tehnoloogiapõhisemaks. Kindlal marsruudil kindlal ajal liikuvad liinid on ajale jalgu jäämas, sest inimeste liikumisharjumused ja -vajadused on muutunud.

"Et kasutajate arv kasvaks, peaks ühistransport muutuma selliseks, mis arvestab inimese vajadusega, mitte inimene ei säti oma plaane ühistranspordi järgi. Muidu valib üha enam inimesi isikliku sõiduauto kasuks, sest ühistransport ei suuda konkureerida selle poolt pakutava vabaduse ja mugavusega – samuti on Eestis sõiduauto omamine suhteliselt odav," tõdes Tiitson.

Keeruliseks teeb tema hinnangul sellise süsteemi ehitamise aga selle kulukus ja mõneti ka vanema generatsiooni konservatiivsus. "Neile on uuendustega kaasaminemine tihtipeale keerulisem, sest nende jaoks tähendab ühistranspordi tellimine justkui seda, et ühistranspordi ühendused puuduvad. Üldised lahendused on aga iseenesest juba olemas, neid peab vaid konkreetsetes olukordades rakendama," lausus Tiitson.

Saare maakonna lähiaja arengute kohta märkis transpordinõunik, et nõudetranspordi/sotsiaaltranspordi vedajate leidmise hange on ettevalmistamisel. "IT-lahendusega oleme hetkel ootel, arendaja peaks lähiajal oma lahendust näitama. Siinkohal tuleb välja tuua, et vald ei ole IT-lahendustesse ise finantsiliselt panustanud, vaid arendaja peaks lahenduse meile tasuta kasutada andma," märkis ta.

Kevadel Saare maakonna järgmise kümne aasta avaliku bussiliiniveo hanke võitnud GoBus toob tuleval aastal liinidele tuliuued firmade Iveco, Scania, Izuzu ja SOR bussid, millest seitse on diiselmootoriga ja 23 töötab CNG-gaasil. Jetgasi gaasitankla peab valmis olema enne tuleva aasta 1. veebruari.