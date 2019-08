Luteri kiriku torn sai oma risti, muna ja tuulelipu tagasi

Saarte praosti Anti Toplaane sõnul on sümbolitest erilisim vahest tornirist, mille keskel on kujutatud päikest.

“Rist pole mitte surma, vaid elu ja sünni sümbol. Nii nagu päike tõuseb idast, on ka kirikud ehitatud nõnda, et altar asub idapool. See tähendab, et palvetatakse päikese poole,” rääkis Toplaan.