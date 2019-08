Aegade suurimal tänavapiknikul lootus lisalaudadele

Ettepaneku tegid Coop Saaremaa ja Thule koda. Tänavapikniku projektijuht Kristina Mägi ütles, et selline pakkumine teeb üksnes rõõmu, sest korraldajate endi käsutuses olevad 420 piknikulauda broneeriti juulikuus vaid paari nädalaga. Praegu on ootejärjekorras veel 80 lauasoovijat.

Coop Saaremaa ostujuht Risto Leedo ütles Saarte Häälele, et selline plaan tõepoolest on, kuid kas see ka tegelikult realiseerub, selgub tuleva nädala keskel. Thule koja peremees Andres Tinno sõnas, et heas ja külalislahkes peres otsitakse ikka laua äärde toole juurde, kui külalisi tuleb rohkem kui oodatud. "Nii ka meie puhul. Lisaks on ka Raekoja tänav saanud oluliselt uuema ja värskema ilme. Seega kui juba, siis juba!"