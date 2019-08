REPORTAAŽ: Tohmani ettekuulutus on Sõrves täitumas

Poolsegaseks peetud, kuid omas ajas prohvetiks saanud Pärnumaa mees Järva Jaan ennustas 200 aastat tagasi, et ühel heal päeval saavad kalad meres täiesti otsa. “Isa teeb pojale puust kala, et näidata, missugused loomad enne vees olnud,” kuulutas ta toona. Sõrve lestapüüdjate arvates pole selle ennustuse täideminemiseni enam pikk maa minna. Lestakala on merest kadunud.