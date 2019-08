AJA LUGU: Kui punane kukk laotas laiali oma hõõguvad tiivad

"Pea kõik tulekahjud, mis 1929. aastal Saaremaal juhtusid, tekkisid hooletuse ja hoolimatuse läbi, sest korratud tuleasemed ja tahmapõlemised on ju ka hooletused. Kui ahi katkine ja korsten praguline ning tahma täis, siis näitab see ainult seda, et peremees on hooletu olnud. Wiie korratuma tuleaseme läbi on kahju saadud 15 079 krooni, aga nende wiie tuleaseme kordaseadmine oleks ehk maksnud ainust mõnikümmend krooni," kirjutab Tetsmann.