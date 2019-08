Kihutamine Sõrve metsateel toob kaasa kiirusepiirangu

"See kihutamine seal on juba ammu probleemiks, on ikka päris kole, mis toimub," tõdes Lindmetsa külavanem Jana Lei. Kuivõrd tee on väga kurviline, siis on kihutamisega kaasnenud arvukalt ohtlikke olukordi, mille tulemusel võivad sõidukid kokku põrgata. Lei sõnul ei võta autojuhid kiirust maha isegi siis, kui inimesed tee ääres bussipeatuse juures lavkat ootavad. Alatasa jäävad kauplusautole tulnud eakad ostjad seetõttu tolmupilve sisse.