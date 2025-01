IGAPÄEVALOOD Saarte Hääl avab oma taskuhäälingu

Pika raadiotöö kogemusega Õunap ütles, et meie elus tuleb tihtipeale ette pealtnäha lihtsaid küsimusi, millele ei olegi nii lihtne vastata.

4. veebruaril Saarte Hääle veebilehel avanevas esimeses podcastis võetakse jutuks see, kuhu inimesed kaovad. Saate külaline on SA Kadunud juht Aare Rüütel. "Igapäevalood" jõuavad kuulajateni kord nädalas.

Taskuhääling on helifail, mida saab kuulata internetis. See on nagu raadiosaade, aga selle kuulamiseks ei pea jälgima kella ja saatekava, vaid seda saab teha endale kõige sobivamal ajal.