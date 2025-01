Nõukogu esimees Aivar Aru selgitas, et peale eelmise muuseumijuhi ametist lahkumist sõlmiti Priit Kiviga juhatuse liikme leping tähtajaga 1. aprill 2025, kuid lepingut on võimalik pikendada ja Priit Kivi on samuti valmis ametis jätkama.

„Priit Kivi töö Saaremaa Muuseumi eesotsas on saanud head tagasisidet nii saarlastelt, külalistelt kui ka koostööpartneritelt. Ta on Saaremaa Muuseumi juhtimisega igati hästi toime tulnud ja juhatuse liikme lepingu pikendamine võimaldab tööga sujuvalt edasi minna. Sihtasutust on hästi majandatud ja Priidul on muuseumi arengu osas selge tulevikuvisioon.“