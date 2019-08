REISIJAD: jäneste püüdmise reid meenutas haarangut

"Me tundsime end nagu kriminaalkurjategijad," märkis anonüümseks jääda soovinud naine, kes tuli koos sõpruskonnaga üheksakohalise väikebussiga Narvast kontserdilt.

Ta rääkis, et ilma ennast tutvustamata hakkas ametnik küsima veidraid küsimusi: kust nad tulevad, kes nad üksteisele on, kust bussi rentisid, kus töötavad?

"Selline tunne tekkis, nagu maanteeamet oleks politsei- ja piirivalveametiga liidetud ning sadamas toimus mingi haarang," tõdes naine. Tema oli siis üritanud koos sõpradega ametnikule selgitada, et kui juhi vastu on huvi, tuleks temalt dokumenti küsida ja isik kindlaks teha.

Juhile aitas jamast

Naise sõnul usutles sõpruskonda algul üks vene aktsendiga noormees. Aga kui reisiseltskond tema küsimuste peale ärritus, võttis ametnik endale appi teise mehe. "Siis läks asi õige veidraks – öeldi, et nad viivad bussijuhi ära tuvastamisele ja meil pole õigust minema minna. Lõpuks meie bussijuht ütles neile, et aitab sellest jamast. Tõmbasime lihtsalt ukse kinni ja sõitsime praamile," rääkis naine.

9-kohalist väikebussi juhtinud mees ütles Saarte Häälele, et ametnike arvates teinud ta tasulist reisijatevedu: "Minu käest küsiti, kust bussi rentisin ja mis firmast olen. See tundus pigem ülekuulamise moodi ja arvan, et sellist õigust neil olla ei tohiks."

Tegelikult olid nad sõpradega mahtuniversaalbussi rentinud ja mingit liinivedu ei toimunud. Juhi sõnul oli väikebuss natuke pikema tagaosaga, aga muidu igati tavaline.

Parvlaevapilet oli ostetud kuni 23-kohalisele väikebussile, sest see on sõiduautost järgmine valik. "Maanteeamet peaks ju ometi saama registrist järele uurida, mis sõidukiga tegemist on, ja need asjad võiks enne selgeks teha, kui arvatakse, et nüüd on suured kurjategijad kätte saadud," sõnas mees.

Ärritunud sõpruskond jõudis napilt laevale, aga kehvemini läks üle 40 reisijaga Estonian Lines´i reisibussil, mis pikaleveninud reidi tõttu laevast maha jäi.

Maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahki sõnutsi oli bussis bussijuhi esitatud andmete järgi 39 reisijat, kellel oli üleveoks pilet ostetud, aga tegelikult viibis bussis 43 inimest.

"Neljal inimesel polnud kehtivat üleveoks vajalikku piletit. Olid isikud, kes väitsid, et neil on elektrooniline pilet, mis on kontrollitud, aga telefoniakud on tühjaks saanud. Seega ei tekkinudki võimalust lõpuni aru saada, mis seal lahti on. Muidugi on kahetsusväärne, et buss õigel ajal praamile ei jõudnud," rääkis Pahk.

Sellessamas bussis sõitnud naine jäi seetõttu maha ka päeva viimasest bussist Kihelkonnale, kuhu ta oli plaaninud minna.

13 menetlust

"See, et buss praamist maha jäeti, on ajuvaba!" rääkis naine. "Varem on kontrolör alati viisakalt öelnud, et palun esitage pilet, seda kontrollinud ja siis tänanud. Kui keegi otsib piletit või mingi muu jama on, tegeletakse sellega hiljem, aga graafikust pole buss kontrolli pärast maha jäänud. See oli ebaprofessionaalne!"

Naise sõnul tuli bussi kolm meest ja olukord muutus kummaliseks, kuivõrd pileteid esiti kontrollima ei hakatudki, vaid jalutati bussis ringi. Naise kõrvalistujale oligi tundunud, et otsitakse mõnd kurjategijat.

Ahto Pahki sõnul midagi haarangulaadset kindlasti ei toimunud. "Kui inimesed ei ole selle kontrolliga enne kokku puutunud, siis neil võib jääda mulje, et toimub mingi haarang. See on küll väga kurb, et inimesed nii arvavad," märkis Pahk.

Ta lisas, et kõikidel ametnikel oli seljas kollane vest, millel nii seljal kui ka rinnal "Maanteeamet" suurelt kirjas. Samuti olid kontrollijatel töötõendid ja nimesildid.