Mahetootjad ahastavad: maherukki hind läks vabalangusse

Maherukki seemnevili jäi puhastamata

"Tammejuure talust Martnas, kus on suur terminal, saadeti koormaga tagasi – ei olnud nendel aega, ruumi ega võimalusi," kurtis Urmas Mägi. Ruumi polnud ka Valjala seemnekeskuses, kus käivad ehitustööd. Lõpuks müüs Mägi kogu seemnevilja (18 tonni) tavatoodangu pähe Baltic Agrole, et mitte metsa alla vedada.

Ehkki maheviljakasvatuse all oleva põllumaa pind Eestis ametlikult järjest suureneb, väheneb mahetootmise all olev põllupind Tanel Aru sõnul peatselt märkimisväärselt. Mahepinna numbrid liiguvad Eestis suuresti üles seetõttu, et tavatootjad kasutavad mahetootja staatusega nipitades võimalust rohumaade arvelt põllumaad juurde tekitada.

Probleem on selles, et kui tavatootja ei tohi püsirohumaad üles harida, siis mahetootja võib. Nii loovadki tavatootjad endile lisaks maheettevõtted, mille abil haritakse püsirohumaad põlluks. Pärast viieaastase kohustusteperioodi lõppemist läheb püsirohumaast haritud mahepõld aga juba täiesti seaduslikult tavatootmisse, kus hakkab kasvama mittemahe toodang.

Rukkihind võib kesiseks jääda ka järgmisel aastal

Mahevilja kokkuostuhind ei kujune mitte börsil, vaid tootja ja kokkuostja vahelise pakkumise suhtena, mis tähendab, et mõni kokkuostja võib pakkude teisest palju kõrgemat hinda.

Eesti eksporditurgudel Euroopas on mahepinnad ja üleminekupinnad kasvanud. Et üleminekupinnal toodetud söödavilja müüakse maheviljast odavamalt, mõjutab see ka mahevilja hinda, kuna Euroopa Liidu söödatehased saavad kuni kolmandiku osas kasutada üleminekupindadel kasvatatud vilja.

Et Euroopa maheviljade saagid on sel aastal head ja kvaliteet korralik, siis on kaupa turul piisavalt ning kokkuostjad ei kipu veel enne lõplikke saaginumbreid tootjatega lepingud sõlmima. Kõik see tõmbab hinna alla ja teatud kultuuride lõikes erineb hinnavahe mullusega võrreldes mitmeid kordi.

Baltic Agro Saksa koostööpartnerite kogemus ütleb, et kui ühel aastal on olnud mingi kultuuri suur ülepakkumine ja ladudesse koguneb kaupa väga palju, siis võib hind madalaks jääda veel ka järgmisel hooajal. Samas vähendavad põllumehed sellise kultuuri külvipinda ja nii on kahe-kolme aasta pärast sellest kultuurist jälle puudus. Palju sõltub ka ilmast. Kui saak jääb väga väikeseks, siis võib nõudlus mõistagi kohe suureneda ja hind tõuseb. Praegu ei saa me aga absoluutselt kindlad olla, et näiteks maherukki hind järgmisel aastal tõuseb.

Kuigi mahatoodete tarbimine kasvab maailmas mühinal, ei osata samas prognoosida tootmise kasvu, mis muudab kultuuride valiku ja selle võimaliku tulukuse parajaks lotomänguks. Kasvas ju ka Eestis sel aastal mullune nelja-viie tuhande hektari suurune maherukki külvipind sel aastal koos üleminekupinnaga 12 000 hektarini ehk enam kui kaks korda. Et eelmine talv oli taliviljade mahapanekuks soodus, näitas rukis sügisel väga kõrget hinda ning põllumehed leidsid, et talirukis võiks olla see kultuur, mida tasub külvata.

Mõistagi ostab Baltic Agro kui äriühing põllumehelt vilja odavamalt, kui ta seda ise müüb. Baltic Agro kasumimarginaali siht on ärisaladus, aga arvestades, et mahetootmises mahud kasvavad ja turule tuleb aina uusi edasimüüjaid, siis teenivad edasimüüjad iga aastaga väiksemaid summasid. Meie kanda jääb kokkuostetud vilja transport, selle ladustamine ja taimekaitsevahendi analüüsid, mis on väga kallid. Muidugi tahab ettevõte ka ise midagi teenida.

Baltic Agro mahevilja ostujuht Vallo Tenson