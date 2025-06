Coop Saaremaa MV mölkky üksikmängus

C - Aigar Paiste

Finaalis Alger Jõras omab initsiatiivi ja kui neljandas geimis Meelis Kask avaviskel asendist üle põrutab, tüürib Alger mängu võiduka lõpuni ja skooriga 3:1 on ASA Spa Hotell/Saaremaa Mölkky Liiga 2025 1.etapivõitja just Tallinna mees Alger Jõras. Ühtlasi ka Saare maakonna meistrimedal.

C 1 - Marko Riiu ( Saaremaa )

Naiste turniiril kohtuvad poolfinaalides Marelle Lehtjärv vs Kristiina Lehtjärv ja teises poolfinaalis Margit Lepp vs Lisandra Lehtjärv.

Mõneti üllatuslikult võidab esimese poolfinaali Kristiina Lehtjärv 3:0 eduga ja tasavägine teine poolfinaal lõpeb 3:2 Lisandra Lehtjärv võiduga, siis on ema - tütre finaal tõsiasi.

Finaal on tasavägine, vajalik on viis geimi ja seekord on parem veel ema, 3:2 võiduga võtab finaalivõidu Kristiina Lehtjärv.