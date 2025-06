Saaremaal toimus esimene rahvusvaheline mereprügi koristusaktsioon noorte osalusel

Projekt “Active Sustainability – Saaremaa and Salacgrīva” sai ametliku avapaugu 4.–6. juunil 2025, kui Saaremaale saabusid Läti noored Salacgrīva ja Kuiviži piirkonnast, et koos Eesti noortega osaleda rahvusvahelises merekoristuse algatuses. Tegemist on piiriülese Eesti-Läti noorteprojektiga, mille eestvedajateks on Kuivižu Jahtklubs ja Saaremaa Sailing Academy.