Mõntu pargis kõlas rahvalik muusika

Mõntus oli võimalik tutvuda pargi liigirikka loodusega, vaadelda II maailmasõja aegseid rannakaitse suurtükkide aluseid ja kuulata rahvalikku muusikat. Veel selgus, et Mõntu pargi suurest Saunakivist on näha vaid serv, ülejäänud rändrahn on maa all peidus, kuid õnne toovat selle katsumine sellegi poolest.