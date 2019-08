Muhu vald lõpetab saarlastega koostöö ja hangib oma prügivedaja

"Me ei ole kindlad, et selle hanke mõjud oleksid sellised, nagu praegu arvatakse," põhjendas Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel. Kuivõrd hanke viib läbi Saaremaa vald, siis oleks Muhu vald pidanud nõustuma kõigi tingimustega, mis Saaremaa vald oma hankesse sisse paneb. "Oleksime pidanud ühildama jäätmeveoeeskirjad ja kõik muu, aga see oleks läinud meie jaoks liiga keeruliseks."

Bert Holm FOTO: Saarte Hääl

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et Muhu valla loobumise tõttu jääb Ida-Saaremaa veopiirkond kavandatust 1600–1700 kliendi võrra väiksemaks. Mida rohkem kliente, seda odavam võiks aga prügiveo hind teoreetiliselt tulla. Kas prügiveo hind muhulaste eraldumise tõttu ka tegelikult kallimaks muutub, saab selgeks pärast hanget.

Holmi sõnul loob Saaremaa vald hankega järgmisest aastast parema teenuse, kus elanik saab soovi korral lasta vanapaberi või pakendid väikese tasu eest viia ära otse kodu juurest. Muhu vald seevastu soovib jätkata ainult olmeprügi vedu ja ülejäänu jääb inimeste endi teha. Bert Holmi sõnul pelgab Muhu vald, et tihenev prügivedu mõjub halvasti külavaheteedele, ent 21. sajandil saab ka teistmoodi. Prügifirmadel on tehnikapargis ka kahekambrilised autod, mis korjavad sama sõiduga kokku nii pakendid kui ka olmeprügi. Kuressaare linnas kasutab Kuressaare Linnamajandus aga kaubiku suurust prügiautot.

Muhumaa elanikuna tõdes Bert Holm, et kuigi Muhus leidub pakendikonteinereid üsna tihedalt, on nende kasutamine ebamugav. Ükshaaval keegi taarat konteinerisse ei vii, kotitäis korraga aga konteineri august sisse ei mahu. Seega tuleb kaasavõetud pakendid ükshaaval konteinerisse sisestada.

"Mul on pakendikonteiner 200 m kaugusel, aga ma ei vii neid sinna, sest see on ebamugav ja tüütu," lausus Holm, kes viib sorteeritud pakendid paar-kolm korda aastas 25 km kaugusele Maasi jäätmejaama.