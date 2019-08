Vahtkonnahoonest sai õppeklass

Muuseumi juht Rita Valge tõdes, et muuseumihariduse jagamine on tänapäeval saanud mäluasutuste lahutamatuks osaks. "See osakaal kasvab veelgi," kinnitas ta. Paljude muuseumide jaoks ongi see juba peamine tegevus. Saaremaa muuseumil puudusid seni aga vastavad ruumid. Kasutati kas lossi või arhiivraamatukogu ruume.