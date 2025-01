Kaali taevakivid langevad puuduliku kaitse tõttu meteoriidiküttide kätte

Kaali meteoriidi langemine Saaremaale ligi 3500 aastat tagasi on vaieldamatult üks traagilisemaid looduskatastroofe Eesti ajaloos, mis on jätnud märgatava jälje nii maastikule kui ka siinsesse ajalukku. Meteoriidi tekitatud Kaali peakraater on Saaremaa üks populaarsemaid turismiatraktsioone, ent inimesi on see ligi meelitanud juba aastatuhandeid, vahendab Novaator.