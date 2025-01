Mihkel Ranna ilupark sai juubeli eel hoolduskava

Dendraariumi hoolduskava koostamise projektijuht, maastikuarhitekt Sulev Nurme ütles, et Mihkel Ranna loodud pargil on lisaks dendroloogilisele väärtusele ka kodulooline väärtus. "Dendraariumil on täiesti ainulaadne kujunemislugu, teist sellise tekkelooga aeda Eestis teadaolevalt ei ole," lausus Nurme. Märkimist väärib, et Mihkel Rand istutas esimesed puud aasta peale abiellumist, kui tema naine ja laps sünnitusel surid.