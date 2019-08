Nooruke elupäästja tõi väikelapse basseinist välja

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe tõdes, et tegemist oli õnnelikult lõppenud õnnetusega. "Sellises olukorras võiks saada elupäästjaks ka siis, kui valjusti kisada, kuid see tüdruk sukeldus hädasolijale järele ja tõi ta veest välja," kõneles Lindmäe. Uppumisohtu sattunud tüdruk oli teda päästma tõtanud tüdrukust paar aastast noorem.

Uppumisohtu sattus nelja-aastane seetõttu, et ta oli ära võtnud oma käte ümber sätitud täispuhutavad kätised. "Kuna teised lapsed olid kätisteta, otsustas see väike tüdruk samamoodi olla ja basseini sügavamasse poolde minna," selgitas päästepiirkonna juht.

Lindmäe ohkas kergendatult, öeldes, et toona veel lasteaialaps, kuid septembrist kooliteed alustav Ida-Mari juhtus vee all siplevat last nägema. Ta ei hakanud aega raiskama, et kedagi täiskasvanutest appi kutsuda, vaid sukeldus ise tüdrukule järele. Õnneks oli neljane laps vaid veidi vett sisse tõmmanud ning elustamist ei vajanud. Tunnustuseks kiire reageerimise eest andis Lindmäe Ida-Mari Narbonale elupääste tänukirja, seades ta teistelegi eeskujuks.