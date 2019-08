Lümanda Majja kolib ka osa kooliperest

Raamatukogu ja söökla

"Enne remonti oli see hoone oluliselt tühjem," tõdes Saarte Häälele maja tutvustanud Pille Mägi , SA Lääne-Saare Kultuurivara juhataja. Raamatukogu asub nüüd maja esimesel korrusel, seal on koha leidnud ka söökla, kus hakkab lõunatamas käima naabruses asuva Lümanda põhikooli pere.

Teisel korrusel on helimehe ruum, noortekeskus, teenuskeskus haldusjuhi ja sotsiaaltöötaja kabineti, väikese koosolekusaali ja kaugtöö tegemiseks sobiva toaga. Osa korrusest on aga mõeldud kooli jaoks – siin asuvad kodundusklass, ruumid kõrval asuva Lümanda kooli 1.–3. klassile ja õpetajate tuba. "Neljas kuni üheksas klass jäävad endiselt koolimajja, kus nüüd on neil rohkem ruumi," märkis Mägi.

"Kuigi saalis toimuvad ka kooli kehalise kasvatuse tunnid, oleme proovinud selle niimoodi kujundada, et kui siin kultuuriüritusi korraldatakse, ei oleks see liiga võimlalik," lausus Mägi.

Mägi möönis, et endise keskusehoonega seotud plaane on olnud erinevaid. "Maha siiski midagi lõhutud ei ole," kinnitas ta. Küll aga on hoone välimust värskendatud ja sisemust uuendatud, püüdes 1980ndate interjöörist siiski üht-teist säilitada – näiteks on alles suur lühter ja 80ndatel toodetud kerakujulised seinalambid, puhastatud on trepp ja esimese korruse fuajee põrand.

Kümne kuuga valmis

"Ehitajaga sõlmitud esialgsel lepingul – tähtajaga kümme kuud ehitusloa saamisest – nii-öelda kooliplokki juures ei olnud," ütles Mägi. "Lisatähtaega me ei palunud, sest seadsime eesmärgiks, et lapsed saaksid alustada siin majas koolitunde 2. septembril."

KOMMENTAAR

Urve Vakker, Lümanda raamatukogu juhataja:

“Mul on selle üle, et see maja lõpuks korda saab, südamest hea meel. Ise rõõmustan kõige rohkem selle üle, et meie raamatukogus on nüüd paremad tingimused. Enne hoone renoveerimist tegutsesime ajutisel pinnal teisel korrusel, kus oli väga kitsas.

Minu kõige suurem soov oli, et raamatukogu asuks alumisel korrusel – et ka eakatel poleks raske siia tulla. See soov täituski. Millest pisut puudust tunnen – raamatukogul oleks tarvis ka arhiiviruumi.

Praegu on meil lugejaid kahesaja ringis. Loodetavasti see arv nüüd, mil raamatukokku pääseb kergemini, kasvab. Samuti on ju algklassid sellest sügisest meie majas – ehk mõnestki neist lastest saab meie sagedane külaline.

Ootame kõiki huvilisi raamatukokku külla teisipäevast, 3. septembrist.”