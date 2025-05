Hanvar kutsub kõiki HIV-kiirtesti tegema

Kõik inimesed, kes end testida soovivad, on kell 11–15 oodatud Kuressaares Hanvari hoones Kauba tn 19 asuvasse noorte nõustamiskeskusesse.

"Oodatud on kõik inimesed, kel testimise vastu huvi, vanusepiiranguta!" kinnitas AS-i Hanvar haldusjuht Riina Rand .

Hanvar on oma nõustamiskabinetis kiirtestimisi üle-euroopalise testimisnädala raames läbi viinud varasematelgi aastatel, samuti on erakliinik seda võimalust pakkunud mitmesugustel suurematel üritustel.

19.–26. maini kestva üleeuroopalise testimisnädala eesmärk on tõsta teadlikkust HIV-i ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide testimise tähtsusest ning rõhutada, et testimine on loomulik ja tavapärane osa tervislikust eluviisist kõigile seksuaalselt aktiivsetele inimestele.